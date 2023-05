Rolo compressor! Fluminense massacra o River Plate com show de Cano e Arias pela Libertadores

Tricolor mantém 100% de aproveitamento e chega a nove pontos na liderança do Grupo D

Mais líder do que nunca! Em noite de Maracanã abarrotado, com mais de 60 mil pessoas, o Fluminense fez valer o fator casa, nesta terça-feira (2), e bateu o River Plate por 3 a 1, na terceira rodada do Grupo D da Libertadores, chegando a três vitórias seguidas na competição e liderando a chave, com nove pontos. De novo em dia inspirado, Germán Cano balançou a rede duas vezes e Jhon Arias também, enquanto Beltrán descontou a favor dos visitantes.