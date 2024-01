Flamengo publica nota desmentindo matéria sobre contrato de Bruno Henrique

Clube afirma que a reportagem inventa “valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol”

Neste sábado (20), o Flamengo publicou uma nota em suas redes sociais desmentindo uma matéria do “Uol” sobre a renovação do contrato de Bruno Henrique.

“O Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos do futebol estão sempre à disposição do Conselho Fiscal, que através de seu presidente pode requisitar qualquer documento financeiro do Clube. Além disso, a instituição é auditada por uma Big Four e tem a transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir contratos a estranhos a sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública.

O Clube tomou conhecimento de uma matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol.

As providências cabíveis serão tomadas com a maior brevidade possível.”

A matéria publicada pelo veículo dava informações sobre o novo contrato do atleta, que foram desmentidas pelo clube.

O Flamengo volta a campo duas vezes neste domingo (21). Com os titulares, a equipe enfrenta o Philadelphia Union, em amistoso nos Estados Unidos, às 16h, enquanto os reservas vão encarar o Nova Iguaçu, às 18h10, pelo Campeonato Carioca, no Almeidão.

