São Paulo bate o Palmeiras e conquista a Supercopa do Brasil

Tricolor é o primeiro time do Brasil a vencer todas as competições possíveis

Neste domingo (04), o São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, no Mineirão, e conquistou a Supercopa do Brasil. No tempo normal, a partida terminou empatada em 0 a 0, mas nas penalidades, o Tricolor Paulista ganhou por 4 a 2.

Murilo e Piquerez pararam no goleiro Rafael, que garantiu a vitória do São Paulo com os dois pênaltis defendidos.

Com o título, o Tricolor Paulista se tornou “campeão de tudo”, ou seja, já conquistou todas as competições do calendário dos times da elite do futebol brasileiro, como Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Recopa, Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

Thiago Carpini, treinador do São Paulo, venceu o primeiro título da carreira sobre o Palmeiras, de Abel Ferreira, aos 39 anos. Em 2023, o técnico foi derrotado na final do Paulistão pelo próprio Alviverde, quando comandava o Água Santa.

