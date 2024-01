Fabrício Goes assina contrato profissional com o Confiança

Nesta quarta-feira (3), o volante das categorias de base, Fabrício Goes, assinou um contrato profissional com o Confiança. O jovem atleta tem apenas de 17 anos e está integrado ao elenco desde o início da pré-temporada.

Natural de Aracaju, Fabrício disputou o Campeonato Sergipano Sub-17 de 2022 e 2023 e o Campeonato Sergipano Sub-20 de 2023, pelo Dragãozinho, se destacando em todas as competições.

No profissional, ele recebeu a primeira oportunidade no amistoso contra o Asa, em que começou jogando, e já está à disposição do jogo deste sábado (6), em que o Confiança enfrenta o Retrô-PE pela Pré-Copa do Nordeste 2024.