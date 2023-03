Flamengo perde nos pênaltis para o Del Valle e acumula mais um fracasso na temporada

Rubro-Negro joga mal, leva à prorrogação, mas Arrascaeta vê goleiro defender cobrança no fim

O Flamengo segue acumulando fracasso atrás de fracasso em 2023, em mais uma partida com desempenho bem abaixo do esperado, diante do Independiente del Valle, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. A equipe do técnico Vítor Pereira conseguiu marcar nos acréscimos e levar a decisão à prorrogação. Porém, na disputa de penalidades, melhor para os equatorianos, que viram Arrascaeta, justamente quem construiu a vantagem nos 90 minutos, desperdiçar a cobrança.