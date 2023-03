Flamengo perde nos pênaltis e Independiente del Valle é campeão da Recopa Sul-Americana

Rubro-Negro contou com gol de Arrascaeta para forçar a prorrogação, mas perdeu a Recopa Sul-Americana nos pênaltis

O Flamengo perdeu mais um título neste início de 2023, desta vez a Recopa Sul-Americana. Nesta terça-feira (28), recebendo o Independiente del Valle pelo jogo de volta da competição continental, o Rubro-Negro contou com gol salvador de Arrascaeta para forçar a prorrogação, mas levou a pior nos pênaltis e viu o time equatoriano levantar o troféu no Maracanã, diante de mais de 70 mil flamenguistas.

Com o 1 a 0 no Rio de Janeiro, o Flamengo devolveu a derrota para o Independiente del Valle na ida. O time comandado por Vítor Pereira precisava vencer por dois gols para ser campeão no tempo regulamentar, enquanto qualquer vitória por um gol levaria a decisão para as penalidades.

Precisando do resultado, o Flamengo fez um primeiro tempo com desempenho melhor que no jogo de ida, mas faltou o gol. O Rubro-Negro chegou a ter um gol de Pedro anulado por impedimento, aos 16 minutos, e acertou duas bolas na trave em um minuto, uma com Thiago Maia e a outra com Ayrton Lucas. Do outro lado, a postura do Independiente del Valle era bem mais defensiva, tentando o empate que garantiria o título.

No segundo tempo, com o placar ainda zerado após 26 minutos, Vítor Pereira realizou suas primeiras substituições e escalou sua formação mais ofensiva desde que assumiu o Flamengo: Gerson e Everton Cebolinha entraram nos lugares de Thiago Maia e Vidal, com Gerson sendo o único volante e Everton Ribeiro e Arrascaeta fechando o meio-campo.

Apesar da ofensividade da formação, o Flamengo continuou com dificuldades na criação de jogadas de real perigo e só conseguiu abrir o placar nos acréscimos graças ao seu craque: Arrascaeta. Aos 50 minutos, sob cantos de ‘time sem vergonha’ da torcida, o uruguaio recebeu de Everton Cebolinha na área e finalizou para levar a partida para a prorrogação.

O panorama do jogo não mudou no tempo extra, com o Flamengo buscando o gol do título e o Independiente del Valle mais preocupado com a defesa. Vítor Pereira usou o banco e colocou Marinho e Mateusão nos lugares de Ayrton Lucas e Pedro, mas a decisão da Recopa foi para os pênaltis.

Na marca da cal, o próprio Arrascaeta, herói flamenguista no tempo regulamentar, abriu a disputa perdendo seu pênalti. David Luiz, Everton, Gerson e Gabigol converteram, mas, como Santos não defendeu nenhuma cobrança, o título ficou com o Independiente del Valle.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 (4) x (5) 0 Independiente del Valle

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: terça-feira (28), às 21h30

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Martin Soppi (URU)

Árbitro de vídeo: Andres Cunha (URU)

Gol: Arrascaeta, aos 50’/2T (Flamengo)

PÊNALTIS:

Flamengo: Arrascaeta (perdeu), David Luiz (marcou), Everton (marcou), Gerson (marcou), Gabigol (marcou)

Independiente: Faravelli (marcou), Hoyos (marcou), Previtali (marcou), Schunke (marcou), Landázuri (marcou)

FLAMENGO: Santos; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Gerson), Vidal (Everton), Everton Ribeiro (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Schunke, Carabajal e Basso; Fernández, Pellerano (Previtali), Faravelli e Caicedo (Cortez); Alcívar (Rodríguez), Sornoza (Landázuri) e Díaz (Hoyos). Técnico: Martín Anselmi