Com 11 reforços na temporada, Fluminense eleva o nível do elenco

Com as contratações do atacante Lelê, do Volta Redonda, por empréstimo até o final do ano e do meia Gabriel Pirani, do Santos, o Fluminense chegou a 11 reforço da temporada. Por outro lado, o Tricolor dispensou nove atletas até o momento, último deles foi Yago Felipe, negociado com Bahia.

Com as aquisições, o Fluminense entra de vez na briga pelos principais títulos da temporada, em especial o da Copa Libertadores. A Super Rádio Tupi fez um levantamento das chegadas e saídas do Tricolor, e um comparativo entre os atletas que deixaram o clube e as reposições. Confira a lista:

Vitor Eudes (GOL)

Vitor Mendes (ZAG)

Guga (LD)

Jorge (LE)

Marcelo (LE)

Lima (VOL)

Giovanni (MEI)

Gabriel Pirani

Keno (ATA)

Lelê (ATA)

QUEM SAIU

Marcos Felipe (GOL)

David Duarte (ZAG)

Calegari (LD)

Pineida (LD / LE)

Cris Silva (LE)

Yago Felipe (VOL)

Nathan (MEI)

Caio Paulista (ATA)

Matheus Martins (ATA)

Vitor Eudes X Marcos Felipe

Vitor Eudes foi contratado no final do ano passado e assinou até o fim de 2025. Formado na base do Cruzeiro, ele estava no Marítimo (POR), mas não chegou a atuar pela equipe principal, apenas pelo Sub-23. Na equipe mineira, jogou apenas duas vezes. Nesse primeiro momento, o reforço não aparece como o primeiro substituto de Fábio. O técnico Fernando Diniz optou pelo jovem da base Pedro Rangel como goleiro do time reserva que atuou no Estadual.

O Fluminense liberou o goleiro Marcos Felipe por empréstimo de um ano junto ao Bahia. Com boas atuações em 2022 – atuando no Campeonato Carioca e no Brasileiro -, o jogador formado nas divisões de base do Tricolor perdeu espaço ao longo da temporada. Apesar de não ser unanimidade, muitos torcedores não concordaram com a saída do goleiro, porque avaliavam que ele era um bom reserva para Fábio.

Vitor Mendes X David Duarte

Se entre os goleiros, a avaliação é de que houve perda de qualidade técnica, a mudança de zagueiros, a princípio, manteve o nível do elenco. Um dos três reforços que chegaram do Atlético-MG, Vitor Mendes já entrou em campo duas vezes e foi elogiado pela torcida Tricolor. Com a lesão de Manoel, ele se tornou o reserva imediato da dupla Nino e David Braz.

Depois de se destacar pelo Bahia, David Duarte atuou em 11 partidas pelo Fluminense, em 2022, com uma assistência. Na maioria vezes, o zagueiro entrava nos minutos finais dos jogos, o que deve se repetir com seu substituto.

Calegari e Pineida X Guga

Mario Pineida chegou por empréstimo do Barcelona de Guayaquil, depois de boas atuações na Copa Libertadores. Atuando tanto como lateral-direito, quanto lateral-esquerdo, o equatoriano não se adaptou ao estilo de jogo de Fernando Diniz e deixou o clube sem deixar saudades na torcida.

Calegari assumiu a titularidade da lateral-esquerda no fim da temporada e teve boas atuações. Mesmo com a chegada de Jorge, continuou recebendo oportunidades, mas ao perder o pênalti na derrota para o Botafogo, o jogador voltou ao banco de reservas. Nas últimas semanas, Calegari foi negociado com o Los Angeles Galaxy.

A chegada de Guga, ex-Galo, eleva o nível da lateral-direita e aumenta a disputa pela titularidade, que segue com Samuel Xavier.

Cris Silva X Jorge e Marcelo

A lateral-esquerda foi a posição mais carente do elenco do Fluminense em 2022 e a que recebeu maior atenção no momento das contratações. E foi o setor que teve o maior ganho técnico, em especial, depois da chegada de Marcelo, ex-Real Madrid.

Mesmo com a lesão de Jorge, o técnico Fernando Diniz deve usar Guga improvisado na esquerda, quando Marcelo não puder atuar.

O clube confirmou nesta terça-feira (28), o empréstimo de Cris Silva para a Chapecoense até o final da temporada. O Fluminense vai pagar parte do salário do lateral-esquerdo.

Yago Felipe X Lima

Perda defensiva, ganho ofensivo. É como pode ser resumida a troca de Yago Felipe por Lima. Apesar da reserva nos últimos jogos, o agora volante do Bahia deixou o Fluminense como o terceiro jogador que mais atuou pelo clube, entre os jogadores do atual elenco. A principal característica era o poder de marcação e poucas chegadas na área, apesar de gols importantes em sua trajetória no Tricolor.

Lima não tem a mesma força de marcação de Yago, mas se apresenta com frequência próximo à área. Os chutes de longa e média distância tem chamado a atenção, tanto que o volante marcou um golaço contra o Nova Iguaçu, logo no primeiro jogo como titular.

Nathan X Giovanni e Gabriel Pirani

Nathan foi um dos jogadores mais utilizados por Fernando Diniz saindo do banco de reservas. Chegou em janeiro de 2022 com o status de titular, mas não conseguiu se firmar e se tornou o 12º jogador da equipe. Fez bons jogos na parte final da temporada e a diretoria Tricolor buscou a renovação do empréstimo junto ao Atlético-MG, mas ele não se reapresentou no início da temporada 2023 e o clube desistiu da negociação.

Giovanni chegou como um promessa, depois de passagem pelo Ajax B (HOL). O jovem de 21 anos mostrou boa técnica nas partidas que atuou, mas não está pronto para assumir a titularidade da equipe, como se imaginou com Nathan.

O Fluminense fechou a contratação de Gabriel Pirani, nesta terça-feira (28), por empréstimo de um ano. Mais uma aposta em um jogador jovem. Com 20 anos, o ex-meia do Santos, já trabalhou com Fernando Diniz, quando ele treinava a equipe paulista.

Matheus Martins e Caio Paulista X Keno e Lelê

Assim como a lateral-esquerda, o ataque melhorou tecnicamente com as chegadas de Keno e do recém-contratado Lelê. O ex-jogador do Atlético-MG assumiu a titularidade na ponta esquerda e marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor no último sábado contra a Portuguesa.

Lelê, do Volta Redonda, chega após a disputa do Campeonato Carioca cercado de expectativas. O atacante é artilheiro do Estadual.