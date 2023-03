Sergipão: Clássico da paz termina com vitória do Sergipe em cima do Itabaiana

Na tarde do último domingo (26), o Sergipe e o Itabaiana se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Sergipano, na Arena Batistão, em Aracaju.

O placar foi aberto para o Sergipe com gol de Pedro Henrique, mas Tiago garantiu o empate para o Itabaiana logo em seguida. Já a vitória, foi decidida com o gol de Braga no segundo tempo para o Gipão.

Após a vitória, o Sergipe chegou a terceira posição com 16 pontos. Em número de pontos o Gipão está empatado com o Lagarto e Itabaiana, mas o saldo de gols coloca o Lagarto na liderança e o Tricolocor da Serra na segunda posição.

O Sergipe volta a campo pelo Sergipão no dia 11 de março, contra o Falcon, na Arena Batistão. Já o Itabaiana volta no próximo domingo (05), quando recebe o Freipaulistano no Mendonção, pela oitava rodada.