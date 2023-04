Flamengo faz 8, goleia o Maringá e avança na Copa do Brasil

Com direito quatro gols de Pedro e incríveis 10 no total, o Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), após perder o jogo de ida, o Rubro-Negro recebeu o Maringá e não tomou conhecimento do adversário, fazendo 8 a 2 no Maracanã e 8 a 4 no placar agregado.

A goleada histórica deixa o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas ainda sem adversário definido. Os cruzamentos serão definidos em sorteio realizado pela CBF.

O Flamengo teve um início de jogo dos sonhos. Logo aos dois minutos, Thiago Maia abriu o placar após cobrança de escanteio que a defesa não conseguiu afastar. Aos 18 minutos, novamente em jogada de escanteio, Pedro ganhou a disputa aérea e cabeceou na saída de Dheimison para fazer 2 a 0 e empatar o placar agregado.

Embalado, o Rubro-Negro passou à frente aos 29 minutos, quando o árbitro Raphael Claus marcou pênalti em Gerson. Na cobrança, Gabigol deslocou Dheimison e fez 3 a 0.

O Maringá marcou seu primeiro gol ainda no primeiro tempo e ganhou força no confronto. Aos 38 minutos, Cesinha cobrou escanteio com perfeição e confundiu a defesa. Fabrício Bruno acabou marcando contra, empatando o agregado.

No entanto, a animação do Maringá durou pouco, até os acréscimos. Aos 48 minutos, Gerson recebeu de Ayrton Lucas, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro, fazendo 4 a 1 em jogada digna de atacante de ofício.

No segundo tempo, o Flamengo abriu mais um de vantagem aos 12 minutos com destaque para Everton Cebolinha. O meia-atacante recuperou a bola na intermediária, tabelou com Gabigol, driblou Dheimison e finalizou para o gol aberto para marcar um belo gol no Maracanã.

O Maringá novamente ganhou fôlego aos 19 minutos contando com um pouco de sorte. Bruno Lopes encheu o pé de fora da área e a bola desviou em Serginho, encobriu Santos e balançou a rede para fazer 5 a 2 na partida, 5 a 4 no placar agregado.

Porém a noite era mesmo do Flamengo e o Dogão nem teve tempo de comemorar o gol. Aos 21 minutos, Everton Cebolinha acertou bola enfiada precisa para Gerson, que cruzou rasteiro e deixou Pedro na cara do gol. O camisa 9, livre, só empurrou para o gol.

Ainda deu tempo para Pedro completar a atuação memorável. Aos 39 minutos, o centroavante recebeu de Vidal na área e marcou seu terceiro gol na noite. Pouco depois, aos 42, ele novamente recebeu do chileno e marcou o oitavo do Flamengo e décimo no total da partida, fechando o placar em incríveis 8 a 2 no Maracanã.