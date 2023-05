Botafogo vence o Flamengo no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão

O primeiro clássico carioca foi quente e deu Glorioso. Com um a menos desde o início do segundo tempo após a expulsão de Rafael, o Botafogo venceu o Flamengo por 3 a 2, na tarde deste domingo (30), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, duas vezes, e Danilo Barbosa marcaram para o alvinegro. Léo Pereira fez os gols do rubro-negro.

SITUAÇÃO NA TABELA:

Com o resultado, o Botafogo assume a liderança isolada do Brasileirão com nove pontos e 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. O Flamengo permanece com três pontos e dorme na 12ª colocação.

DESFALQUE ANTES DO CLÁSSICO:

O meia Gerson, escalado inicialmente como titular, sentiu um problema no músculo adutor esquerdo e foi cortado pela comissão técnica minutos antes do clássico. Ayrton Lucas foi o escolhido para substituir o jogador.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

O Botafogo entra em campo novamente na próxima quinta-feira, às 21h, contra a LDU, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. O Flamengo entra em campo no mesmo dia, às 19h, contra o Racing, na Argentina, pela Libertadores.

PRIMEIRO TEMPO:

O primeiro tempo do clássico teve um Flamengo com mais posse de bola e controle da partida no campo ofensivo, mas o Botafogo bem postado na defesa, impedindo grandes chances do adversário e se lançando bem no contra ataque. O saldo no fim dos primeiros 45 minutos foi positivo para a estratégia alvinegra.

Aos 29’, em uma das saídas ao ataque, Victor Sá partiu para cima de Wesley e foi derrubado na área. A árbitra assinalou a penalidade. Na batida, Tiquinho finalizou de um lado e Santos pulou para o outro. 1 a 0 Botafogo no clássico!

Nos acréscimos, ainda deu tempo para mais um. Em batida de escanteio, Danilo Barbosa subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo da rede. 2 a 0 Glorioso!

SEGUNDO TEMPO:

O Flamengo voltou do intervalo com Everton Ribeiro no lugar de Ayrton Lucas e teve duas chances para marcar logo nos dois primeiros minutos, mas Gabigol perdeu as duas cara a cara com Lucas Perri.

Aos 4’, Rafael acertou a sola do pé em Everton Cebolinha e foi expulso. Na sequência, o técnico Luís Castro reclamou com a árbitra Edina Alves e também levou cartão vermelho. E o Flamengo acordou no jogo.

Aos 12’, Fabricio Bruno cruzou na medida para Léo Pereira infiltrar na área e finalizar bonito, de primeira, com a perna esquerda e diminuir o marcador. 2 a 1!

A pressão continuou, mas sem grandes chances. E a estratégia do Botafogo voltou a aparecer. Em boa saída ao ataque, quase ampliou em uma sequência de finalizações dentro da área. No lance seguinte, bela jogada de Tchê Tchê e Tiquinho apareceu livre para ampliar. 3 a 1!

No fim, Léo Pereira surgiu novamente após cobrança de escanteio e deu esperança para a torcida rubro-negra no Maracanã, mas a pressão não foi suficiente e quem saiu comemorando a vitória e a liderança do Brasileirão foram os alvinegros.