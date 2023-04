Itabaiana vence o Confiança no Batistão, conquista o Campeonato Sergipano de número 100 e faz história

Jogando no Estádio Batistão, em Aracaju, o Itabaiana fez história e venceu o Confiança, na tarde deste sábado (22), por 2 a 0, pelo jogo de volta da final do Campeonato Sergipano de Futebol. Com o resultado, o time serrano que podia perder por até um gol de diferença, conquistou o 11° título do campeonato estadual.

Os atacantes Bambam e Thiago marcaram para o tricolor da serra. Um dos gols, com o auxílio do VAR, a árbitra Thayslane de Melo Costa marcou pênalti, aos 37 minutos do 1º tempo, e o atacante Bambam foi para cobrança e colocou o Itabaiana na frente, 1 a 0. Aos 15 minutos do 2º tempo, numa jogada ensaiada, o atacante Thiago ampliou e marcou o segundo gol do jogo.

Com o título de campeão estadual, em 2024 o Itabaiana disputará a Copa do Brasil, bem como a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série D. Já o Confiança, disputará a Copa do Brasil e a Pré-Copa do Nordeste.

História

Em 1973, o Itabaiana venceu o Sergipe e foi o campeão do quinquagésimo Campeonato Sergipano de Futebol, e agora, 50 anos depois, vence o Confiança e se torna o campeão do centésimo Campeonato Sergipano de Futebol. Os dois históricos títulos foram conquistados no Batistão, casa dos dois principais adversários: Sergipe e Confiança.

Por Redação

Foto: Jorge Henrique