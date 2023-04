No primeiro jogo após a saída de Vítor Pereira, Rubro-Negro vai mal em estreia na competição e precisará reverter vantagem de dois gols no Maracanã

Na primeira partida após a demissão de Vítor Pereira, o Flamengo não deu sinais de evolução. Pelo contrário, na estreia da Copa do Brasil, o time comandado interinamente por Mario Jorge teve mais um desempenho ruim e perdeu por 2 a 0 para o Maringá, no Estádio Willie Davids, nesta quinta-feira. Os catarinenses terminaram o jogo colocando o Rubro-Negro na roda, com direito a “olé” da torcida.

A partida de volta entre Flamengo e Maringá, no Maracanã, é no dia 26. O time paranaense tem a vantagem e poderá perder o jogo por até um gol de diferença que ainda avançará às oitavas de final. Para não depender dos pênaltis, o Rubro-Negro precisará vencer por três ou mais gols de diferença. Pressionado por mais um resultado frustrante e desempenho ruim, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo. O compromisso é contra o Coritiba, às 18h, no Maracanã.

FLAMENGO AINDA LONGE DO ESPERADO

As opções feitas por Mario Jorge foram óbvias, devolvendo o time ao sistema utilizado antes da passagem por Vítor Pereira e jogando a responsabilidade para os “medalhões”. De novo uma dupla, Pedro e Gabigol tiveram os apoios de Everton Ribeiro e Cebolinha, mas o volume ofensivo não foi bom. Foram apenas dois chutes certos – ambos de Gabigol, mas Dheimison não teve dificuldades.

Sem a sintonia fina de outros momentos, a bola aérea foi uma alternativa para o Flamengo, mas sem sucesso igualmente. Por outro lado, o Maringá era mais vertical, chegando com mais velocidade até a área adversária. As chances reais também foram raras até os 35 minutos da primeira etapa, mas o goleiro Santos foi obrigado a fazer duas defesas em chutes de fora da área.

MARINGÁ ESPERA, MAS COMEMORA!

O time da casa chegou ao gol aos 37 minutos em lance que estava desenhado. Raphinha foi acionado pelo lado esquerdo e avançou até a entrada da área. O cruzamento foi na medida para Bianqui, aproveitando o espaço nas costas de David Luiz, para finalizar sozinho. O zagueiro do Flamengo ainda tentou tirar, mas tocou contra a própria meta: 1 a 0 e festa no Estádio Willie Davids!

A comemoração do time da casa, contudo, foi adiada pela revisão do VAR. Foram quase cinco minutos de paralisação para verificar posição de impedimento. Após muita demora, gol confirmado.

MAIS ESPAÇOS DO FLA, MAIS UM GOL DO MARINGÁ

Os times voltaram do intervalo da mesma forma e, com 12 minutos, o Maringá aproveitou mais uma vez os espaços dados pelo Flamengo. Desta vez, foi pelo lado direito que Bianqui recebeu em profundidade, mais uma vez no buraco entre David Luiz e Ayrton Lucas, e partiu para a linha de fundo. O cruzamento para trás achou Serginho livre na área. A finalização do meia foi precisa: 2 a 0!

MARIO JORGE MUDA, MAS JOGO TERMINA EM ‘OLÉ’ Em desvantagem, o interino Mario Jorge começou a mudar o time. Primeiro, acionou Wesley e Matheus França nos lugares Varela e Cebolinha. Aos 31, Gabi deixou o campo para a entrada do jovem Matheus Gonçalves. Com os minutos passando e o Maringá no controle do jogo, sem sofrer qualquer perigo, a última cartada do Rubro-Negro foi a substituição de Everton Ribeiro por Marinho. A impressão era de que o Flamengo não seria capaz de descontar o placar mesmo se o árbitro desse mais do que os sete minutos de acréscimos. Com o apito final, o Maringá celebrou a vitória. A equipe paranaense, da Série D do Brasileirão, pode sonhar com a classificação na Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA

MARINGÁ-PR 2X0 FLAMENGO

LANCE! 13/04/2023 22:00