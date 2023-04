[BOMBA] Vaza áudio de Jorge Jesus falando sobre o Flamengo: ‘Podiam esperar por mim’

“Bom dia, amigo. Aqui na Turquia são 10h da manhã, aí no Brasil o fuso horário é de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras. Não sei porque estão falando no Brasil que eu pedi muito dinheiro e não chegaram a um acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo, perguntou se eu podia sair agora (do Fenerbahçe). Eu disse que não podia sair agora, tinha que me dar um tempo, até para eu falar aqui com o presidente. Falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Ele (Braz) me disse que ia colocar um técnico interino, e eu disse: ‘Então, ok, vocês podiam esperar por mim’. Ele disse que não podia esperar muito por mim, no máximo, uma semana. E, tudo bem. Não quero que as pessoas pensem que se eu não voltar para o Flamengo foi por questão financeira. Eu não falei nem com o Marcos Braz (sobre dinheiro) e já estão dizendo por aí que eu pedi ‘mundos e fundos’.”