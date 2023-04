Com gol de Eduardo no final, Botafogo bate o São Paulo no Nilton Santos

Alvinegro carioca venceu o Tricolor por 2 a 1, neste sábado (15), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Brasileirão

O Botafogo venceu o São Paulo em 2 a 1, neste sábado (15), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do alvinegro carioca foram marcados por Tiquinho Soares, no primeiro tempo, e Eduardo no final do segundo. Já Calleri fez para a equipe paulista.