Com gol de Bruno Henrique, Flamengo vence o Olimpia e larga em vantagem nas oitavas da Libertadores

O primeiro tempo, apesar da grande posse de bola do Rubro-Negro, teve apenas uma chance clara a cada lado, ambas perto dos acréscimos. Os donos da casa não conseguiram criar e enfrentaram dificuldade com a retranca dos paraguaios, que se mostraram eficientes na marcação e pouco deram espaços ao adversário. Aliás, foi do time de Assunção a melhor chance, quando González acertou o travessão, aos 45 minutos.

Por outro lado, o Flamengo se viu em uma noite sem muita criatividade, tanto é que quase não fez tabelas ou triangulações para infiltrar a zaga contrária. Aliás, a possibilidade mais perigosa da equipe do técnico Jorge Sampaoli veio dos pés de Gerson. Aos 43, o volante cortou para a canhota e obrigou Spinola a fazer boa defesa. Antes, Ayrton Lucas também arriscou de fora da área, mas o goleiro espalmou a escanteio.

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro mandou por água abaixo a estratégia do Olimpia de tentar apostar em uma bola para sair do Maracanã com resultado positivo. Isso porque, logo aos 2, Gabigol avançou pela faixa direita e cruzou na medida, achando a cabeça de Bruno Henrique, que entrou livre e testou forte ao fundo das redes. O próprio camisa 10 tentou ampliar em lance seguinte, porém furou a bola na hora da finalização.

Próximo ao fim, os paraguaios foram à frente em busca do empate. Até assustaram em algumas jogadas, no entanto, o Flamengo resistiu à blitz adversária e não foi vazado no Rio. Por sinal, Bruno Henrique teve a chance de ampliar o placar ao receber ótimo passe de Arrascaeta entre os zagueiros. Só que acabou tirando além do necessário no canto esquerdo de Spinola. No mais, vitória magra e vantagem construída para a partida em Assunção.

