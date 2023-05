Flamengo bate o Goiás e tem primeira vitória com Sampaoli pelo Campeonato Brasileiro

Pedro e Everton Ribeiro marcaram, um em cada tempo, no Maracanã

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de três jogos consecutivos de derrota. Na noite desta quarta-feira (10), a equipe do técnico Jorge Sampaoli bateu o Goiás por 2 a 0, pela quinta rodada, com gols de Pedro, de pênalti, e Everton Ribeiro. O resultado decreta a primeira vitória do treinador argentino sob o comando do time carioca na Série A. De quebra, os dono da casa deixam momentaneamente a zona de rebaixamento, chegando a seis pontos.