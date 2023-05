Club Sportivo Sergipe anuncia saída do técnico Rafael Jaques

Na manhã desta segunda-feira (15), o Club Sportivo Sergipe anunciou a saída do técnico Rafael Jaques do comando da equipe após duas derrotas no time na série D.

Quem vai assumir o comando do Gipão é Leandro Sena, técnico que teve destaque na passagem pelo América-RN. Ele foi campeão brasileiro na Série D de 2022, além de ter conquistado o título de campeão sergipano em 2017.

Em nota, foi informado que a decisão da saída do antigo técnico se deu por em comum acordo entre as partes.

O Sergipe acumula duas derrotas em disputa pela na série D, uma na estreia contra o Bahia de Feira e, no último domingo (14), perdeu para o Jacuipense, na Arena Batistão.