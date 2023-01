Estande do Senac/SE sai do tradicional e atrai atenção na Expo Verão 2023

Os manequins expostos no estande do Senac/SE na Expo Verão Aracaju 2023 têm atraído os olhares de quem visita o evento, pela riqueza dos detalhes. Eles estão vestidos com peças em Renda Irlandesa, patrimônio imaterial de Sergipe, exclusivamente produzidas para o Dragão Fashion Brasil Festival e que conquistaram o 2º lugar no concurso considerado o maior evento de moda autoral da América Latina.

No espaço, os visitantes poderão conhecer os cursos ofertados pelo Senac, inclusive os de moda, que estão com inscrições abertas.

O estande foi pensado para divulgar todos os eixos de educação profissionalizante que o Senac possui e os cursos ofertados pela instituição, nos diversos segmentos do comércio, bens e serviços, em todas as suas unidades.

“Durante este evento, os visitantes poderão conhecer os cursos que estaremos ofertando este ano, nos seis Centros de Educação Profissionalizantes que temos, espalhados pelo estado, além dos ofertados por meio das unidades móveis e dos restaurantes-escolas Senac Bistrô e Cacique Chá”, informa Marcos Sales, diretor Regional do Senac/SE.

Com o tema “Viva essa energia”, a Expo Verão é considerada a maior feira multisetorial do Estado. A proposta do evento, que acontece até o dia 22 deste mês, das 17h às 23h, na Praça de Eventos da Orla, é fomentar a geração de novos negócios para empreendedores e empresários que atuam em Sergipe, em diversos segmentos econômicos.

“A participação do Senac e demais instituições do Sistema Fecomércio na feira, vai aproximá-los do empreendedor em geral e da população, mostrando seus serviços e ações, sejam na área social, de capacitação e qualificação profissional”, ressalta o diretor da Êxito Soluções em Eventos, Alexandre Porto, idealizador da feira.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, as instituições do Sistema S não poderiam ficar de fora deste importante evento.

“Nós prestamos um serviço de excelência e devemos mostrar para a sociedade sergipana e para os turistas que passarem por aqui, o nosso trabalho. E a Expo Verão tem um grande diferencial, que é a qualidade da exposição, com a disposição dos estandes, a arrumação dos espaços. Vale ressaltar que temos um serviço social prestado pelo Sesc, de grande importância para a sociedade, principalmente os comerciários. E temos o Senac, que atua na formação profissional, que possui mais de 200 cursos, voltados para a qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho”, enfatiza.

Concurso dos novos 2023

Nos dois anos que o Senac/se participou do Concurso do Novos, promovido pelo Dragão Fashion Brasil Festival, o maior evento de moda autoral da América Latina, que ocorre em Fortaleza, ficou entre os vencedores. Em 2018 conquistou o primeiro lugar e ano passado o segundo.

As inscrições para a etapa local estão abertas até o dia 17 deste mês. Para conhecer o regulamente e saber como participar, acesse www.se.senac.br/wp-content/uploads/2022/12/edital-concurso-dos-novos-selecao.pdf

Para conhecer os demais cursos que serão ofertados este ano, nas unidades do Senac em Aracaju, Tobias Barreto, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória, acesse cursos.se.senac.br.

Senac SE