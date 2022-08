Famosos lamentam a morte de Claudia Jimenez

Pelas redes sociais, famosos prestaram homenagens à Claudia Jimenez, 63 anos, que faleceu no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio, no início deste sábado (20). Ainda não há confirmação do que teria causado a morte da atriz. Vale lembrar que Jimenez passou por pelo menos três cirurgias no coração, órgão afetado por conta da radioterapia para tratar um câncer no tórax. Ela foi diagnosticada com a doença em 1986.

Miguel Falabella publicou uma foto ao lado de Cláudia e lembrou de momentos engraçados que viveu ao lado da artista.

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha. Hoje todas as homenagens são suas e os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha

certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz”, escreveu Falabella.

Seu último papel foi a Bibiana do quadro “Infratores”, no Fantástico, em 2018.