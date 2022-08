Festival Multicultural de Inverno de Riachão acontecerá neste final de semana

Entre os dias 20 e 21 de agosto, o município de Riachão do Dantas, localizado no centro sul sergipano, celebrará o I Festival Multicultural de Inverno da cidade. O evento que ocorrerá no povoado Palmares, contará com exposições culturais e shows de artistas nos dois dias de festa.

“O festival tem como temática Raimundo Monteiro (1914-1996), que fez os registros todos sobre Palmares. A história toda (do povoado) foi escrita por ele como a origem da população. Teremos duas exposições, uma visual sobre Raimundo Monteiro e uma sobre o próprio povoado. É importante levar isso para os estudantes. Faz parte desse querer apresentar a cultura do nosso município. Nossos alunos também serão atuantes no festival, eles farão toda uma encenação sobre Raimundo Monteiro e Palmares e também declamação de poemas”, conta a professora auxiliar do evento, Edleide Roza.

De acordo com Edleide, o Festival de Inverno será realizado no povoado Palmares, por conta da localidade ter as menores temperaturas do estado de Sergipe. “Lá as condições climáticas sempre foram historicamente as mais baixas do estado e se confirma a cada ano. Foi observado que existem festivais de inverno em outras regiões e por quê não a gente fazer aqui em Palmares, onde todo ano tem as temperaturas mais frias do estado? Foi lá que se originou as terras do município”, explica Edleide.

O festival também contará com um stand de artesanatos produzidos na região. Dentre os shows musicais, estarão presentes artistas como Lairton dos Teclados, a dupla Chiko Queiroga e Antônio Rogério, além das bandas Fogo na Saia e Samba do Arnesto.

Confira abaixo a programação de shows do festival

Sábado (20/08)

17h- Eraldo e banda

18h30 – Chiko Queiroga e Antônio Rogério

20h30 – Samba do Arnesto

22h30 – Lairton e seus teclados

01h – Fogo na Saia

03h – Danielzinho Júnior

Domingo (21/08)

17h30 – Top Music

19h – Marcos e Ari

20h – Rogério Teló

22h – Elisley Nascimento

Confira abaixo a programação cultural do festival

Sábado (20/08)

15h às 18h – Apresentação dos alunos e banda de pífanos

16h – Pífanos – Pov. Carnaíba

16h30 – Batucada e Samba de Coco/Estância-SE

17h – Dança de roda/Simão Dias-SE

Domingo (21/08)

13h às 17h – Apresentação dos alunos das escolas

14h – São Gonçalo e pífanos

15h – Encontro de liras(lira de Itabaianinha, lira de Tobias Barreto, lira de Lagarto, lira de Boquim e lira de Riachão do Dantas)

16h30 – Reisado/Arauá-SE