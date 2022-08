SBT completa 41 anos em atividade com novidades na programação

O Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, completa nesta sexta-feira (19), 41 anos de história. Ao longo de quatro décadas, a emissora de Silvio Santos fez história com programas emblemáticos e artistas que são consagrados na tv brasileira.

O canal paulista, para celebrar mais um ano em atividade, preparou uma série de atrações especiais. Desde o início do mês, o canal exibe pacotes de filmes inéditos. Esporte também passou a fazer parte da programação da emissora paulista.

Os realities shows também estão com novas temporadas. É o casa do Backe Off Brasil e Tem Cereja no Bolo. O SBT também está investindo nas plataformas digitais. Com a inauguração de um novo estúdio, a emissora passou a produzir podcasts. O primeiro é o Policast, que aborda curiosidades sobre a novela “Poliana Moça”. “Podcalizando”, do Focalizando também será produzido.

Saiba um pouco mais sobre a história da emissora de Silvio Santos

O SBT foi inaugurado em 19 de agosto de 1981 no momento em que Silvio Santos assinava a concessão do canal.

A emissora tem em sua história uma pegada popular para ter mais proximidade com o público. Já em seu primeiro dia ar conseguiu se posicionar na vice-liderança.

A emissora conta com um complexo de 10 estúdios, localizado em Osasco, na Grande São Paulo. A sede da emissora ocupa uma área total de 230.000m² com 74.000m² de área construída.

Atualmente, conta com uma programação diversificada e continua na vice-liderança.