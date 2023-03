Equipe do Senac/SE recebe a deputada Linda Brasil para tratar sobre cursos para o público LGBTQIA+

O diretor de Educação Profissional do Senac/SE, Adalberto de Souto, Andréa Figueiredo, da Coordenação Pedagógica e líder do eixo de Moda, Altair Santo, receberam a deputada estadual Linda Brasil, no final da tarde de terça-feira, 7. A reunião, que contou com a participação de parte da equipe técnica, foi para debater sobre a oferta de cursos por parte da instituição, para o público LGBTQIA+.

Linda Brasil falou um pouco sobre a estrutura do seu gabinete e os sete Grupos de Trabalho (GTs) que o compõem, sendo três voltados para o Legislativo e quatro que contemplam a população em geral.

“Trabalhamos com GTs de Educação, Socioambiental, Direitos Humanos, Cultura e Juventude, voltados para atender as demandas da população em geral e principalmente o público LGBTQIA+. E vimos buscar essa parceria com o Senac, que tem um papel importante de formação para o trabalho, com o olhar humanizado”, enfatizou Linda Brasil.

Adalberto de Souto ouviu atentamente as demandas, ressaltando que a diversidade foi um dos temas da Jornada Pedagógica do Senac/SE este ano.

“Este ano, abordamos a diversidade e como ressignificar as nossas ações em sala de aula, para incluir todos os alunos. A partir deste encontro, vamos preparar um projeto piloto para ver o que o Senac pode oferecer e contribuir para a qualificação do público LGBTQIA+, dentro do catálogo de cursos que oferece. A nossa preocupação é oferecer oportunidade a esse público de ter qualificação profissional e assim conseguirem vagas no mercado de trabalho ou até mesmo empreender”, ressaltou o diretor.

Senac SE