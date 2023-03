Conselho de Psicologia e Secretaria de educação dialogam sobre projeto psicossocial nas escolas estaduais

Nesta terça-feira, 7, o Conselheiro Presidente do CRP19, Adriano Barros, esteve com o Secretário Estadual da Educação e da Cultura (Seduc), Zezinho Sobral. Em pauta, a implantação do Projeto Acolher na Rede Estadual de Ensino, projeto que visa a inserção de psicólogos e de assistentes sociais na rede pública de ensino.

De acordo com o secretário, a presença de psicólogos nas Diretorias Regionais de Educação será um norte para que atividades em saúde mental alcancem a comunidade escolar em todo o estado.

“O Acolher contemplará dez núcleos nas Diretorias Regionais de Educação. O projeto já foi validado pelo governador Fábio Mitidieri e terá a sequência de providências, incluindo, a partir deste momento, o Conselho Regional de Psicologia”.

Para Adriano Barros, a presença de psicólogas (os) nas escolas é cada vez mais importante, uma vez que o ambiente escolar pode ser um espaço desafiador para muitos estudantes. Profissionais de psicologia podem desempenhar um papel crucial em ajudar os alunos a lidar com problemas emocionais e comportamentais, melhorando sua saúde mental e bem-estar contribuindo com o desenvolvimento educacional.

“Agrademos ao Governo do Estado esse primeiro momento e a possibilidade de se fazer um processo seletivo para os psicólogos dentro do projeto Acolher. O Conselho Regional de Psicologia estará à disposição. Neste primeiro momento é conhecer a proposta, alinhar os propósitos, desenhar o projeto junto com a Seduc para promover a inserção da psicologia nas escolas do Estado de Sergipe”, finalizou o presidente.

Participaram ainda da reunião, o Secretário Executivo da Seduc, Marcel Resende e o assessor técnico, Anderson Carlucho.

Ascom CRP19