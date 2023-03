Senac/SE oferta cursos de Informática, do básico ao avançado

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe possui, em seu portfólio, diversos cursos na área de Tecnologia da Informação (TI), de informática básica até desenvolvimento de jogos e gestão de banco de dados. Cada capacitação foi pensada para que cada aluno alcance seus objetivos profissionais e pessoais.

De acordo com o líder do eixo de informática do Senac/SE, Cláudio dos Santos, os cursos foram preparados para quem está iniciando em TI, como também para quem deseja aprimorar seus conhecimentos.

“O curso de informática básica que o Senac oferece é perfeito para iniciantes. Nele é possível aprender a usar o computador e as ferramentas básicas de software. Já para quem está interessado em programação, o curso de lógica de programação fornece uma base sólida em algoritmos e lógica para que o aluno possa começar a criar seus próprios programas”.

Para aqueles que procuram trabalhar com design gráfico, o Senac oferece cursos em software líderes do setor, como AutoCAD, CorelDraw e Photoshop, para a criação de designs profissionais.

“Temos cursos de recursos avançados de Word e Excel, nos quais os participantes aprendem como usar esses programas de forma mais eficaz para aumentar sua produtividade e eficiência no trabalho. E ainda curso de desenvolvimento de jogos, para os amantes do mundo virtual. Com instrução especializada, o aluno aprenderá a criar jogos”, reforça Cláudio dos Santos, enfatizando que o objetivo do Senac é sempre qualificar os alunos para o mercado de trabalho.

Confira os cursos ofertados nas unidades:

Aracaju

Autocad Básico – Projetos em 2d

Gestão de Banco de Dados e Sql

Edição de Vídeo Para Redes Sociais

Excel Básico e Avançado

Recursos Avançados de Word e Excel

Redes e Conectividades

Microsoft Power bi – Avançado

Microsoft Power bi – Básico

Revit ArchitectureItabaiana

Excel Básico e Avançado

Informática Básica

Lagarto

Informática Básica

Excel Avançado



Tobias Barreto

Informática Básica



Nossa Senhora da Glória

Operador de Computador

Excel Básico e Avançado

Informática Básica

Microsoft Power bi – Básico

Senac | SE