Lionel Messi está perto de fechar com time da MLS, diz jornal

Lionel Messi estaria com acordo encaminhado para se juntar ao Inter Miami, dos Estados Unidos, segundo o jornal britânico “The Times”. O clube da MLS, que tem David Beckham como um dos donos, seria o destino do craque argentino ao final desta temporada.

Ainda de acordo com o veículo, Messi assinaria o pré-contrato ao final da Copa do Mundo, com a transferência para o Inter Miami acontecendo em junho de 2023.

Outra informação do jornal é a que o camisa 10 da Argentina será o jogador com o melhor salário da história do campeonato norte-americano. Lembrando que Messi, aos 35 anos, já fez dois gols pela seleção argentina na Copa do Mundo e marcou 12 gols em 19 partidas pelo Paris na atual temporada.