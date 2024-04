É campeão! Bruno Henrique marca e Flamengo confirma título do Carioca

Com a vantagem por 3 a 0 do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo entrou em campo neste domingo (07) apenas para confirmar o título do estadual. O time do técnico Tite venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Maracanã, e se sagrou campeão pela 38ª vez em toda a história. O único gol do duelo foi marcado por Bruno Henrique.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi pouco animado no Maracanã. O time da Baixada Fluminense pressionou mais, mesmo sem os principais destaques da equipe: Carlinhos, que sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita ainda no aquecimento, e Bill, substituído no início do jogo. Já na reta final, o Rubro-Negro levou perigo ao gol de Fabrício com Cebolinha e Arrascaeta.

Os dois times iniciaram a parte complementar errando muitos passes, mas o time da Gávea melhorou quando começou a atuar mais pelo lado esquerdo, principalmente com boas jogadas de Cebolinha. Aos 29 minutos, Tite colocou Bruno Henrique em campo no lugar de Arrascaeta e o ídolo do Fla marcou o gol da vitória.

Ayrton Lucas recebeu um belo cruzamento de Léo Pereira. O lateral-esquerdo cruzou para trás e Bruno Henrique marou um golaço. Mesmo com o placar agregado em 4 a 0, o Flamengo não se acomodou e tentou balançar as redes mais vezes, mas não conseguiu.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (10) contra o Palestino, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Nova Iguaçu tem pela frente a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de abril.