Dragão Fashion: Senac/SE abre inscrição para etapa local do maior evento de moda da América Latina

O Senac Sergipe está com as inscrições abertas para a etapa local do Concurso dos Novos 2023, do Dragão Fashion Brasil Festival, o maior evento de moda autoral da América Latina. Alunos, egressos da instituição e interessados têm até o dia 17 deste mês para se inscrever na competição que tem o objetivo de revelar novos talentos no mundo da moda. Em edições anteriores, projetos apresentados pelo Regional de Sergipe conquistaram o primeiro e segundo lugares da competição.

O estilista e técnico do eixo de moda do Senac/SE, Altair Santo, destaca que este ano, o tema pede produção de peças que estejam voltadas para a sustentabilidade do planeta.

“O objetivo é promover a criatividade dos participantes, fomentar a cultura, estimular e descobrir novos talentos na área da moda por meio das atividades educacionais no âmbito da instituição. Podem participar pessoas das áreas de design, moda, arquitetura, costureiros, modelista, de arte e criação, enfim, quem se interessa por todo processo criativo e de moda”, informa.

“Os candidatos devem encaminhar, no ato da inscrição, que é feita através do site do Senac Sergipe, três desenhos de looks nas categorias vestuários feminino e masculino. Os portfólios serão avaliados. A seleção será feita por uma comissão composta por especialistas da área e representantes do Senac”.

Os oito escolhidos na primeira etapa passarão por uma mentoria com a duração de três dias com Altair Santo.

“Após passarem pela mentoria, cada um fará a defesa individual do projeto que apresentou para uma banca de avaliação que selecionará os quatro melhores. Estes finalistas irão trabalhar durante um mês na preparação do projeto que será enviado para a primeira etapa nacional do concurso. Essa é uma etapa de extrema importância e exige um trabalho de equipe, pois temos que transmitir toda a ideia e criatividade do projeto”, relata Altair.

Os selecionados serão matriculados gratuitamente em uma turma do curso técnico de moda do Senac/SE e pontificarão como representantes da Regional no Concurso dos Novos Nacional. Após o Senac Sergipe encaminhar o projeto, sendo selecionado, conforme explica Altair, a equipe entra na fase de produção das peças para o desfile.

“Teremos cerca de um mês e meio para fazer essa produção, tirar do papel as ideias e usar toda a criatividade para elaborar cada peça. Na finalização, todos os participantes devem estar engajados para que possamos alcançar bons resultados e revelar que Sergipe tem grandes talentos. Já chegamos a duas finais, um ano conquistando o primeiro lugar e no outro, o segundo”, reforça Altair Santo.

Premiações

No primeiro ano que participou do Dragão Fashion Brasil Festival, em 2018, o Senac/SE conquistou o primeiro lugar no concurso, que é realizado há mais de 15 anos em Fortaleza/CE.

“O tema daquele ano foi ‘Upcycle’ e o trabalho desenvolvido pela equipe do Senac/SE teve como inspiração as obras de Arthur Bispo do Rosário. Concorremos com instituições já consagradas na área de moda do país, como a paulista Santa Marcelina. Foi uma emoção muito grande termos conquistado o primeiro lugar. Foi uma coleção maravilhosa, de encher os olhos vista por profissionais e jornalistas de moda, do Brasil e de outros países”, destaca Altair.

Após a pandemia, em 2022, o projeto inscrito pela equipe da instituição em Sergipe, também foi selecionado para a final.

“Seguindo o tema escolhido que foi a ‘cotonicultura do algodão’, nossas peças foram inspiradas na invisibilidade da mulher que trabalha nas lavouras de algodão e tem a pele queimada pelo sol. E o nosso projeto conquistou o segundo lugar, mostrando que nosso Estado tem cultura e sabe fazer moda, para todo o mundo fashion do Brasil”

Acesse o edital: www.se.senac.br/wp-content/uploads/2022/12/edital-concurso-dos-novos-selecao.pdf

Cursos da área de moda

Em 2023, para o segmento de moda, serão abertas turmas para dois cursos de qualificação, um técnico e 11 de aperfeiçoamento. Confira quais são:

Qualificação (a partir de 400h/aula)

1 – Estilista de Moda

2 – Costureiro

Técnico (a partir de 800h/aula)

1 – Design de moda

Aperfeiçoamento (a partir de 40h/aula)

1 – Básico de Corte e Costura

2 – Aperfeiçoamento em Corte e costura

3 – Básico de Costura e Acabamento

4 – Comunicação Integrada de Marketing na Moda

5 – Consultoria de Estilo – Personal Stylist

6 – Modelista

7 – Desenhista de Moda

8 – Análise de Coloração Pessoal

9 – Aperfeiçoamento em Corte e Costura e Modelagem

10 – Básico de Modelagem Plana Masculina e Feminina

11 – Modelagem Escalonada

