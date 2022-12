Natal Iluminado: oficinas e cursos ofertados na Carreta Escola do Senac ativam o empreendedorismo

Cerca de 130 pessoas participaram dos cursos e oficinas – inclusive kids – ofertados pela Unidade Móvel do Senac/SE, durante a programação do Natal Iluminado que este ano tem como tema “Família, Amor e Paz”. Foram dois cursos e 20 oficinas, encerrados no dia 22 deste mês, com o preparo de biscoitos natalinos decorados.

Muitos dos participantes aproveitaram as oficinas curtas para investirem na qualificação, com foco no empreeendedorismo. Este é o caso da odontóloga Halana Lessa Brito, que adora cozinhar e fez a última capacitação já pensando em fazer outras.

“Para mim foi uma oficina muito proveitosa, que posso colocar em prática e ter uma rentabilidade a mais ou até mesmo para presentear alguém. Foram cinco horas muito bem aproveitadas e de muita aprendizagem. Fizemos os biscoitinhos e decoramos, aprendemos duas massas maravilhosas. Foi uma experiência enriquecedora e pretendo fazer outros cursos oferecidos pelo Senac”.

Para o instrutor Célio Fontes, foi muito gratificante encerrar a programação da Carreta Escola, que ofertou os cursos e oficinas, ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, na Praça Olímpio Campos.

“Ministrei quatro oficinas e em cada uma delas, sentimos a alegria dos alunos em aprender coisas novas, a maioria deles pensando em empreender, unindo o prazer de cozinhar à possibilidade de ter uma rentabilidade financeira”, destacou o instrutor.

Mercado amplo

A biomédica baiana, Marcela Cerqueira, fez um curso no Senac pensando em mudar a alimentação e perder peso. Gostou tanto que decidiu mudar de ramo profissional. Aproveitou a oportunidade e fez várias oficinas ofertadas durante o Natal Iluminado.

“Além dos que já tinha feito no Senac, fiz na carreta as oficinas de quiches, panetones, tortas noffees, sobremesa expressa, pães sem glúten, panetones doces e salgados e preparo de brownie. Senti como essa área da cozinha é ampla e depende muito da criatividade do quem está cozinhando. E esses cursos e oficinas me mostraram que posso empreender”.

Focado no aperfeiçoamento que o curso “técnicas de barista’ poderá representar na sua viagem de intercâmbio para a Austrália, o consultor de viagens, Felipe Viana de Alcântara, não pensou duas vezes na hora de investir.

“O café é uma bebida bastante valorizada na Austrália. Neste curso, eu e minha esposa enxergamos uma oportunidade de viajarmos já com algum conhecimento sobre barista, sobre preparo de cafés especiais. Com certeza fará a diferença na hora de procurarmos emprego por lá”, afirmou Felipe, já sonhando com a possibilidade de empreender e abrir uma cafeteria em terras australianas.

Essas oficinas e cursos de aperfeiçoamento foram elaborados pelas equipes das áreas gastronômica e pedagógica do Senac/SE, com objetivo de dar oportunidades aos participantes de empreenderem e ter uma renda extra, ainda neste final de ano.

“É muito gratificante quando ouvimos relatos de pessoas que reconhecem o papel do Senac. Facilitamos o aprendizado para que elas possam trabalhar, ter renda, empreender. Os instrutores ensinam como utilizar da melhor maneira os ingredientes, na hora da preparação dos alimentos”, ressalta a analista educacional do Centro de Gastronomia, Cristina Feitosa.

