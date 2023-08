Dia Nacional de Combate ao Fumo: INCA alerta para males decorrentes do hábito de fumar

Confira o que foi destaque no Sentinelas da Tupi Especial desta terça-feira

O tabagismo, dependência física e psicológica do consumo de nicotina, substância presente no tabaco, está associado a uma média de cento e sessenta e duas mil mortes por ano no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, Inca . Hoje, 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, a data foi instituída para conscientizar a população sobre os perigos do hábito do fumar, incluindo a crescente preocupação em relação aos cigarros eletrônicos. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Programa de Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio já cadastrou quase dois novos usuários, em 149 unidades de Atenção Primária à Saúde, além daqueles que já haviam iniciado o tratamento em 2022.