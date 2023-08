Superlua azul: fenômeno raro poderá ser visto nesta quarta-feira, 30

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei, realizará nesta quarta-feira (30) uma observação astronômica da Lua. Em parceria com a Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (Sease), o evento terá início a partir das 18h. O professor Augusto Almeida, coordenador da CCTECA, explica que esta é a segunda vez no mês de agosto em que a Lua estará em seu Perigeu, o que se trata de um fenômeno relativamente raro: a última vez que aconteceu foi em janeiro de 2018. A previsão para a próxima ocorrência é no ano de 2037.

“A Lua se encontrará no Perigeu, ou seja, na menor distância da Terra. Ela nascerá para nós, em Aracaju, na direção Leste, às 17h12, entre as constelações de Aquário e Peixes e estará distante cerca de 363.667 Km”, detalha o professor Augusto. Para visualizar o fenômeno e proporcionar a melhor experiência aos visitantes, serão disponibilizados cinco telescópios. A CCTECA fica localizada no Parque da Sementeira, com acesso pelo portão lateral, na avenida Oviêdo Teixeira. O evento é gratuito.

Por Redação Portal A8SE com informações da Prefeitura de Aracaju