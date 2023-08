AVISO DE REUNIÃO TÉCNICA INFORMATIVA DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 230 kV OLINDINA – ITABAIANINHA

O IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental federal e a Serra Negra Transmissora de Energia S.A. (empresa do grupo Sterlite Power), empresa responsável por desenvolver, projetar, implantar e operar a Linha de Transmissão 230 kV Olindina – Itabaianinha C1, CS convidam para participar da Reunião Técnica Informativa de apresentação do projeto e dos estudos ambientais da Linha de Transmissão, localizada nos municípios Olindina-BA, Itapicuru-BA, Tobias Barreto-SE, Itabaianinha-SE e Tomar do Geru-SE. Processo de licenciamento ambiental SEI: 02001.019401/2022-72.

As Reuniões Técnicas Informativas serão realizadas no formato presencial com a seguinte programação: dia 30 de agosto de 2023, às 19h, no Acri Club – Rua Marechal Deodoro, nº 171, Centro, em Itabaianinha-SE e dia 31 de agosto de 2023, às 19h, no Clube Social Tobias Barreto – Av. Luis Alves de Oliveira Filho, nº 586, Centro, em Tobias Barreto-SE.

TRANSPORTE GRATUITO- Será disponibilizado transporte gratuito de ida e volta para os municípios de Olindina-BA, Itapicuru-BA e Tomar do Geru-SE. Cadastre-se via WhatsApp (79) 99831-5899, até dia 25/08/2023, de segunda à sexta das 9h às 17h. (Disponível a partir de 11/08/23).

Ouvidoria:

– Whatsapp: (61) 99603-0279

– 0800 799 8581

O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) pode ser acessado via QR Code disponibilizado abaixo: