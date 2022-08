Descaso: Mesmo com a barragem cheia, tobienses sofrem com a falta d’água

A Deso sempre tem uma explicação esfarrapada para justificar a falta, porém a sociedade exige uma solução para o problema rotineiro.

Mesmo com a barragem do Jabeberi cheia, a Deso deixa faltar o essencial para a população. Há dias a população tobiense vem sofrendo com a falta d’água, a maior parte da cidade enfrenta problemas no abastecimento.

O fornecimento e a qualidade são deficientes na cidade, por outro lado a Deso tem agilidade em cobrar, negativar devedores e acionar a polícia para combater ligações clandestinas. A População não pode esquecer que a empresa é comandada polo governo do estado que é omisso diante da situação.

Direto da redação