Liderança estratégica é fundamental para alcance de objetivos empresariais

Dentro da linha de funcionamento de uma organização, a liderança estratégica é um fator considerado importante no que diz respeito a criação das condições que farão com que a equipe alcance os objetivos definidos. Dessa forma, é possível estabelecer metas e prazos bem definidos, gerindo a equipe de forma assertiva e tendo um controle financeiro eficiente durante toda a etapa de gestão.

Segundo explica o diretor geral da Brain Engenharia, empresa especializada em gestão empresarial, André Gabillaud, uma empresa que não possui essa direção gasta energia e esforços desnecessários. Além disso, não consegue atribuir prioridades e eleva seu custo operacional, reduzindo a possibilidade de ganhos.

“Existem diversos tipos de estilo de liderança, em todas as situações temos desafios. O desafio da liderança estratégica é apontar o norte empresarial. O líder serve como uma bússola, apontando as prioridades”, destrincha André Gabillaud ao falar sobre o que implica uma liderança estratégica nas organizações.

Gabillaud enfatiza ainda que formular cadeias de valor e construir modelos de negócios orientados às atividades fazem a diferença na condução de um negócio, isso porque, de acordo com ele, uma boa liderança promove sinergia entre as várias faces de uma empresa.

“A liderança estratégica requer que o gestor entenda como os macroprocessos funcionam e reconheça o valor durante o fluxo, permitindo a construção de modelos maduros. Além disso, é importante ressaltar que uma boa liderança promove sinergia entre as funções da empresa”, conta o diretor geral da Brain Engenharia.

Dando segmento a sua explicação a respeito de como a liderança estratégica é desenvolvida no ambiente organizacional, o engenheiro de produção enfatiza que 90% do tempo de um gestor precisa ser gasto com comunicação, uma facilitação diária entre os setores para promoção da sinergia necessária para o alcance dos resultados.

“No caso da Brain, atuamos na definição clara desta cadeia de valor, orientando desde a estratégia empresarial e os seus desdobramentos. Isso permite à empresa não apenas formular a estratégia mas abraçar o seu desdobramento até as bases operacionais com o gerenciamento diário”, diz Gabillaud.