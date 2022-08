Suspeito de roubar carro ameaça jogar bebê da janela e morre após confronto em Aracaju

Um homem suspeito de roubar um carro morreu após confronto policial na Avenida Desembargador Antônio de Andrade Gois, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, na noite desta quinta-feira (12). O suspeito possuía várias passagens pela polícia e tinha mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado enquanto tentava fugir no veículo e desobedeceu a ordem de parada. Na perseguição, um dos passageiros colocou um bebê do lado de fora da janela, ameaçando jogá-lo.

As equipes solicitaram reforço de viaturas para bloquear a passagem na via, porém o veículo tentou atropelar um dos policiais e provocou uma colisão. O passageiro efetuou vários disparos, continuou em alta velocidade e depois desembarcou com uma mochila, sendo atingido na troca de tiros.

O homem foi socorrido ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu. Com ele, foram encontradas maconha, crack e cocaína, além de um revólver calibre .32 com todas as cinco munições deflagradas. Já o veículo foi encontrado abandonado em frente a vila dos pescadores.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE