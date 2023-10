Prefeito de Tobias Barreto reduz próprio salário por conta da queda do FPM

O prefeito Dilson de Agripino, do município de Tobias Barreto, assinará nos próximos dias um decreto reduzindo o próprio salário e dos secretários municipais. A medida, que irá ser publicada, a gestão alega desequilíbrio nas contas públicas causadas pela queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

De acordo com o prefeito, é necessário diminuir os gastos com pessoal para prevenir riscos que possam afetar as contas públicas. Na medida, a prefeitura relata que a permanência na queda do FPM tem resultado em um déficit na situação financeira no município.

Além da diminuição dos salários, o gestor também irá determinar a suspensão de algumas gratificações, remanejamentos e desligamentos. Também no ocasião o prefeito anunciou a suspensão dos jogos escolares.