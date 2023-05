De olho no mercado, Senac abre inscrição para curso de comidas típicas juninas

A época em que a tradição sergipana e nordestina mais é lembrada está chegando. Conhecido como período junino, a festança reúne religiosidade, muito forró e os sabores gastronômicos. De olho em proporcionar lucratividade para quem gosta de cozinhar e é apaixonado pela culinária nordestina, o Centro de Gastronomia (CGT) da unidade do Senac SE em Aracaju está com inscrições abertas para o curso de comidas típicas juninas.

A capacitação acontecerá no período de 24 de maio a 1º de junho, das 18h às 21h. As aulas serão ministradas pela instrutora Edivane Teles, que vai ensinar o passo a passo do preparo de diversas comidas típicas, seguindo a ficha técnica, evitando desperdício e alterações de sabores.

De acordo com a analista pedagógica do CGT, Cristina Feitosa, foram selecionados diversos pratos para serem ensinados durante o curso.

“Quem fizer a capacitação, ao final estará apto a preparar pratos deliciosos como pamonha, canjica, bolo de milho, pé de moleque, munguzá e muitos outros. E mais do que isso, aprenderá a precificar cada alimento produzido”, garante.

“No período junino existe uma busca expressiva por alimentos à base de milho, macaxeira, puba e tapioca, alimentos esses, que compõem e evidenciam a identidade do Sergipano, garantem lucratividade, e trazem toda a memória afetiva te proporcionando a conquista de uma renda extra”, destacou a técnica em Gastronomia do Senac, Marta Moreira Aguiar.

A unidade de Aracaju também está com inscrições abertas para outros cursos da área de gastronomia:

Preparo de pizzas

Preparo de salgados

Preparo de bolos e tortas

Seminário em Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Elaboração de Fichas Técnicas

Bombons e trufas

Para saber mais sobre o curso de comidas típicas juninas e os demais, bem como efetuar a inscrição, clique aqui.

