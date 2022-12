Curso de agente de limpeza é encerrado com projeto voltado para reciclagem

“Agente de Limpeza Amiga do Meio Ambiente” foi o tema do projeto integrador da turma do curso de Agente de limpeza e conservação, ofertado pela Unidade Móvel (UM) do Senac/SE em parceria com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, no Conjunto Jardim. O objetivo foi mostrar que é possível reutilizar alguns resíduos, proporcionando uma gestão ambiental e até mesmo possibilitando uma nova fonte de renda para a comunidade.

“Essa turma foi extremamente inspiradora desde o início. Cada participante, mesmo com limitações, desde o início se mostrou sedenta por conhecimento desde a teoria até a prática, cujos trabalhos foram concluídos com sucesso”, relatou o instrutor responsável, Willami Lemos Santos.

Depois do curso, a aluna Cleidiane dos Santos de Souza, 29 anos, passou a perceber a importância de proteger o meio ambiente, descartando corretamente o lixo.

“No curso aprendemos a fazer limpeza profissional, que é bem diferente da que fazemos em casa, além de perceber como é importante preservar o meio ambiente, através do desenvolvimento do projeto integrador. Hoje tenho outro olhar sobre o impacto negativo que o lixo jogado de qualquer forma pode causar ao meio ambiente”.

Além de agregar valor ao currículo, Rosiane Oliveira Bezerra, 36 anos, destacou a importância do curso ofertado pelo Senac em parceria com a prefeitura.

“Eu não teria condições financeiras de bancar esse curso, que vai agregar muito ao meu currículo, pois hoje posso dizer que sou uma profissional de limpeza com certificado. Além da profissionalização, trouxe um grande aprendizado para a minha vida pessoal, através do projeto integrador, em que pudemos perceber que muita coisa que descartamos pode ser reaproveitada, gerar renda e ainda ajudar na preservação do meio ambiente”.

Engenheiro Ambiental de formação, assim que Willami propôs um tema ligado à reciclagem de resíduos para o projeto integrador, teve uma boa receptividade das alunas.

“A proposta foi aceita de imediato pela turma e foram surgindo as ideias para o projeto que foi intitulado ‘Agente de Limpeza Amiga do Meio Ambiente’. Foi pensada a instalação de pontos de coleta seletiva, ressignificação das garrafas pets, o plantio de mudas em pneus, o ponto de coleta de pilhas e baterias, e de coleta de óleo de cozinha usado e como seria o fluxo desse trabalho”.

Além de preparar as alunas para serem profissionais de limpeza, a finalização do curso permitiu que cada uma entendesse um pouco sobre os impactos que o descarte incorreto dos resíduos sólidos causa ao meio ambiente, além de mostrar que é possível ganhar dinheiro reciclando alguns itens.

“O óleo arrecadado será destinado a uma moradora da comunidade que já trabalha com a produção de sabão. Ela foi orientada a fazer o cadastro para receber a doação através do Centro Cidadão da Prefeitura de Socorro. É importante salientar que tais iniciativas atendem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a norma de classificação dos resíduos, principalmente o óleo, as pilhas e baterias, que estão classificados com resíduos perigosos e que necessitam de um cuidado diferenciado. Foi gratificante liderar e orientar esse projeto, e parabenizo todas envolvidas”, finalizou

Ascom Senac/SE