Avançam as tratativas para instalação de Restaurante escola do Senac em Carmópolis

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, o vice-presidente, Alex Garcez, o superintendente, Maurício Gonçalves e o diretor regional do Senac/SE, Marcos Sales, visitaram na quarta-feira, 21, as instalações do restaurante no Monte Carmelo, em Carmópolis, que está fechado. A comitiva foi recebida pelo secretário de Obras da cidade, Felipe Santiago, e pelo assessor do gabinete da prefeita, César Monte Alegre.

A visita, que contou com as presenças da engenheira Priscila Melquiades, do arquiteto Quiones Aquino, e do assessor de planejamento Herbert Pimenta, que compõem a equipe do Senac/SE, foi para conhecer as instalações no intuito de readequar o projeto e tratar da parceria de comodato entre a prefeitura local e a Fecomércio, para reativação do restaurante. Após ser firmado o convênio, o Senac assumirá o equipamento com a instalação de um restaurante escola, ofertando cursos profissionalizantes na área de gastronomia.

“A intenção é oferecer capacitações que preparem mão-de-obra para restaurantes de Carmópolis e cidades vizinhas, como cozinheiro, garçom, auxiliar de cozinha e pessoal de apoio. A ideia é que os moradores não deixem os municípios onde residem, por conta da falta de oportunidades de aprendizado e de trabalho,” destacou Marcos Sales.

O prédio passou por uma vistoria minuciosa, feita pela engenheira e pelo arquiteto do Senac, que deverão apresentar até o final de janeiro de 2023, um projeto para reforma do espaço, que será viabilizada pela Prefeitura de Carmópolis.

“A visita foi bastante proveitosa e temos certeza de que essa parceria entre a Fecomércio e a prefeitura vai avançar, trazendo bons resultados para o nosso município. Vamos acelerar para movimentar esse complexo religioso que é o Monte Carmelo, que já recebe turistas da região do Vale do Cotinguiba e de outras localidades”, afirmou o secretário.

O presidente do sistema, Marcos Andrade solicitou aos representantes da prefeitura, que fosse elaborada e encaminhada à Fecomércio, a oferta de comodato para uma análise jurídica.

“Definimos com o secretário de Obras e o assessor da prefeita um cronograma de ações. Fizemos o levantamento e apresentaremos o projeto com as adequações necessárias para a implantação de um restaurante Escola do Senac, cuja previsão é assinar o termo de compromisso até o final de janeiro do próximo ano. A ideia é fazer um contrato de comodato por 20 anos, podendo ser renovado por mais 20 anos, e com isso ajudaremos a movimentar o turismo da cidade e ofertando cursos profissionalizantes para a população local”, finalizou Marcos Andrade.

Senac | SE