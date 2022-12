Alunos do curso de marketing digital concluem capacitação com mentoria sobre oportunidades de trabalho

Alunos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, em fase de conclusão do curso de Marketing Digital do Senac/SE, por meio de convênio firmado com o Instituto Fecomércio, participaram na manhã desta sexta-feira, 16, de uma mentoria no laboratório da instituição.

O Senac convidou o empresário Pedro Henrique de Carvalho, da Vapor Filmes, para dialogar sobre processos de desenvolvimento profissional e apresentou um pouco do trabalho desenvolvido pela sua empresa, em duas décadas de atuação no segmento.

“Sempre observamos que existe uma lacuna muito grande a ser preenchida, pois o mercado é carente de profissionais da área de produção de conteúdo. Nós atuamos no mercado há cerca de 20 anos e aqui procuramos passar um pouco da nossa experiência para esses alunos, para que eles descubram o caminho que pretendem seguir, como devem se portar, falar, apresentar o trabalho, como se posicionar no mercado para ocupar os espaços que estão vagos”.

Os estudantes foram recebidos pelas equipes da Divisão de Educação Profissional (DEP), do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE) e do Núcleo Pedagógico (NPED), pelo coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel, e pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

“É uma grande satisfação recebê-los e espero que aproveitem ao máximo o que aprenderam neste curso, fruto dessa parceria, pois é uma grande oportunidade, que pode fazer a diferença na vida profissional de vocês”, declarou Marcos Andrade, informando que o projeto da implantação do Polo Digital será retomado pelo Senac/SE.

A capacitação foi uma demanda da Câmara dos Jovens Empreendedores da Fecomércio, que fez uma pesquisa de mercado e encaminhou o diagnóstico para o Senac.

“Os próprios empresários sergipanos fizeram uma pesquisa e perceberam que havia um déficit muito grande de mão de obra capacitada nas áreas de marketing digital e programação de sistemas, em Sergipe. Então, foi firmada a parceria entre o Instituto Fecomércio, Senac e Colégio Atheneu, que já tinha um núcleo de tecnologia, com alunos interessados nessa área. O instituto foi a ponte para trazer esses alunos para Senac”, informou o coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel.

Para Laysa Amazonas da Silva, 18 anos, concludente do curso de marketing digital, o curso ampliou a visão de mercado e possibilidades de geração de renda.

“Eu queria aprender mais, porque é uma área que há uma procura crescente de mão de obra qualificada. No Senac, aprendi mais como explorar melhor as ferramentas usadas na área de marketing digital. O conteúdo do curso foi muito bom, abriu a minha mente para o mercado de trabalho”.

De acordo com diretor da DEP, Adalberto Trindade de Souto, dois cursos na área de informática foram demandados e já há encaminhamentos para o mercado de trabalho.

“As duas capacitações estão em fase de encerramento e já temos solicitações formalizadas por empresas, para a contratação desses jovens. Essa é a missão do Senac, educar para o trabalho, ver a necessidade do mercado e formatar cursos direcionados para atender o comércio”, destacou.

Ascom Senac/SE