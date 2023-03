Correios abre processo seletivo para Jovem Aprendiz em Sergipe

O programa Jovem Aprendiz dos Correios abre um processo seletivo na próxima segunda-feira (27). Em Sergipe, são 30 vagas distribuídas na capital e uma no município de Estância.

A oportunidade contempla estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais.

A jornada de vinte horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade de formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão salário-mínimo-hora, conforme piso salarial do estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. As inscrições devem ser realizadas no site da estatal até dia 21 de abril.

Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios. Clique aqui para conferir o edital.