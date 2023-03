Conselho de Psicologia dialoga com prefeito de São Cristóvão sobre vagas em concurso público para psicóloga(o)

O Conselheiro Presidente do Conselho Regional de Psicologia-CRP19, Adriano Barros, esteve em reunião com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, para dialogar sobre o Concurso Público do município que prevê vagas para profissional de psicologia. Com o intuito de estreitar relações, o Presidente do CRP19 formulou convite para que a Presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Sergipe (SinPsi), Daiana Alves, também participasse do encontro.

“Nesse diálogo com o gestor, enaltecemos a iniciativa da realização do certame e questionamos sobre condições de trabalho, de saúde mental e questões salariais”, informou Barros.

De acordo com o edital, publicado em 02 de fevereiro de 2023, duas vagas estão sendo ofertadas, com jornada de trabalho de 30 horas e remuneração de R$2.114,09. (https://anexos.saocristovao.se.gov.br/arquivos/portal/informacoes/concursos/guarda/Edital_1.pdf )

Para o prefeito Marcos Santana, a audiência com os representantes do Conselho Regional de Psicologia e do Sindicato dos Psicólogos de Sergipe foi muito positiva, na medida em que possibilitou um diálogo muito respeitoso sobre a importância do trabalho desses profissionais, assim como do respeito aos seus direitos e prerrogativas legais.

“Quando tomamos a decisão política de realizar o concurso, tivemos a preocupação de contribuir para que as políticas públicas sejam cada vez mais reforçadas com servidores efetivos, possibilitando qualidade na prestação dos serviços à população e segurança para os trabalhadores. Além disso, temos a transparência e a participação como pilares fundamentais da nossa gestão”, afirmou.

Participou ainda do encontro, o secretário Municipal Adjunto de Assistência Social, André Dória.

Ascom CRP19