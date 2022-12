Copa: O que você precisa saber sobre o jogo entre Brasil e Croácia nesta sexta

Partida será realizada ao meio-dia (horário de Brasília) e garante vaga na semifinal do Mundial

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira (9), ao meio-dia (horário de Brasília), em busca por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no estádio Cidade da Educação e abre a fase de quartas de final.

Para o jogo, o técnico Tite deverá fazer alguns improvisos para substituir os titulares lesionados. O lateral-esquerdo Alex Sandro tem poucas chances de voltar ao time titular do Brasil. Mesmo participando do treino desta quinta-feira (8), o lateral-esquerdo deve começar no banco. O lateral-direito Danilo deverá jogar na esquerda e o zagueiro Éder Militão improvisado na direita.

Se o panorama permanecer, a escalação deverá ser a mesma da goleada contra a Coreia do Sul, por 4 a 1, nas oitavas de final, com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Richarlison e Raphinha.

Nas oitavas, em um jogo relativamente fácil e com primeiro tempo avassalador, Vinícius Jr., Neymar Jr., Richarlison e Lucas Paquetá fizeram para os brasileiros. Paik Seung-Ho descontou para os coreanos.

Com três gols marcados, Richarlison é o artilheiro do Brasil no Mundial. Depois aparecem Casemiro, Neymar e Vincíus Jr., marcando uma vez cada.