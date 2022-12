Fórum de proteção animal entra com ação contra a CBF e pede multa de R$ 1 milhão por ‘maus-tratos’

Dinheiro será investido no Fundo de Meio Ambiente da União

O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal entrou com uma ação civil pública contra a Confederação Brasileira de Futebol, alegando maus-tratos do funcionário com um animal no Qatar, para retira-lo da mesa, o assessor fez carinho no gato, depois o puxou pela parte de cima.

A organização pede uma retratação pública e o pagamento de multa de R$ 1 milhão. O fundo afirma que o dinheiro será investido no Fundo de Meio Ambiente da União. “Esse lamentável fato foi filmado e transmitido ao mundo ao vivo além de configurar maus-tratos a animal se constituiu em um péssimo exemplo para as pessoas.