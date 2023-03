Conselho de Psicologia realiza debate sobre psicologia, racismo e religião

O Conselho Regional de Psicologia realiza, por meio da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, no dia 21 de março, a partir de 14h, na Universidade Federal de Sergipe, “Diálogos possíveis e necessários entre as Relações Étnico-raciais e o Sistema Conselhos de Psicologia”.

“O evento pretende apresentar a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais à Sociedade Sergipana, bem como trazer para discussão os temas de Psicologia e Racismo e Psicologia e Religião”, explica a Conselheira Sara Santos Silva, presidente da Comissão.

Gratuito e aberto ao público, o encontro contará com explanação introdutória sobre o processo de criação da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Sergipe, apresentação artística, Apresentação da Comissão, mesa redonda e roda de conversa sobre Psicologia, racismo e racismo Religioso.

As inscrições devem ser feitas no portal de cursos e eventos da UFS no link https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/portal_cursos_eventos/login.jsf?aba=p-extensao

Programação

Local: Auditório da Didática V | UFS

PSICOLOGIA, RACISMO e RACISMO RELIGIOSO

14h – “Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Interétnicas: sobre os caminhos já construídos”

Palestrante:

Bárbara Santana Ribeiro CRP19/3983 | Doutoranda em Psicologia pela UFS | Membro da Comissão Relações Étnico Raciais/CRP19

15h – Apresentação da Comissão | CFP | Anpsinep

Palestrantes:

Karla Melo CRP19/1559 | Conselheira e Presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH/CRP19)

Sara Santos Silva CRP19/1294 | Conselheira e Presidente da Comissão Relações Étnico Raciais

Ivani Francisco de Oliveira CRP 06/121139. | Conselheira vice-presidenta do Conselho Federal de Psicologia.Mestra em Psicologia Social.

Veridiana Machado CRP03 4931 | Coordenadora Nacional da ANPSINEP/ NE

16h – Roda de Conversa: “Construindo diálogos possíveis entre as relações étnico-raciais e o Sistema Conselhos”

Palestrantes:

Bruno Gama | Docente Departamento de Psicologia UFS

“PsiPreta” | Coletivo de Discentes de Psicologia

Mediadora:

Karla Melo CRP19/1559 | Conselheira e presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP 19

18h20 – Coffee Break | Apresentação artística | Maluh Andrade (Multiartista, Licenciada em Teatro/UFS)

18h50 – 20h30 – Mesa Redonda: “Entre discursos intolerantes e o privilégio da negação: O silenciamento frente às religiões de matrizes africanas na prática clínica.”

Palestrantes:

Fernando Aguiar | Docente Departamento de Museologia UFS

Jouse Mara Ferreira Santos (CRP 19/850) | Mestranda PPGCULT UFS

Mediador:

Joe Marçal | Coordenador do Núcleo de Ciências da Religião UFS

O evento conta com o apoio do Núcleo de Ciências da Religião (UFS), Departamento de Psicologia (UFS), Articulação Nacional de Psicólogas(os) Negras(os) e Pesquisadoras(es) – Anpsinep. Participam ainda da organização do evento as(os) alunas (os) Bárbara Santana Ribeiro, Jouse Mara Ferreira Santos, Robert Mercenas Santos e Sara Santos Silva.

Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais/CRP19

Integram a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, do Conselho Regional de Sergipe, André Luiz Teles Ramos (CRP 19/4384); Bárbara Santana Ribeiro (CRP 19/3983); Elze Paula Valois Barbosa Faccioli (CRP19/1282); Iza Luanne Santos Moura (CRP 19/4166); Jouse Mara Ferreira Santos (CRP 19/0850); Larissa Leite Batista (CRP 19/2928); Mércia da Silva Santos (CRP 19/3336) e Sara Santos Silva (CRP 19/1294).

Ascom |CRP19