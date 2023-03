Itabaianinha receberá escola do Senac para qualificar a mão de obra da região centro-sul do Estado

O projeto do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac rumo à interiorização, está ganhando força, com a adesão de municípios sergipanos à proposta, que é impulsionar a economia do interior, através da qualificação de mão de obra. Uma dessas cidades é Itabaianinha, onde a administração colocou um prédio à disposição do Sistema, para implantação de uma escola do Senac, que oferecerá qualificação profissional para toda a região centro-sul do estado.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, acompanhado do diretor Regional do Senac, Marcos Sales, do superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, e equipe técnica, esteve na cidade na sexta-feira, 10, atendendo convite feito pelo prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho e o secretário de Turismo local, Jairo Floriano. A comitiva visitou vários prédios educacionais para estudar a viabilidade de instalação da escola profissionalizante.

Na ocasião, o prefeito destacou que capacitar mão de obra, gerar emprego e renda são propostas da sua administração

“Nós temos interesse em viabilizar a instalação de uma unidade do Senac aqui no nosso município e essa visita da equipe da Fecomércio e Senac é o início das tratativas para concretizarmos essa parceria. Estamos disponibilizando um prédio, escolhido pelos técnicos, para termos uma escola profissionalizante em nosso município que possa atender a nossa população e de outros municípios da região, que é a nossa proposta. A chegada do Senac, que é referência em educação profissional, vai ser um divisor de águas no centro-sul sergipano”, destacou Danilo Carvalho.

O diretor Regional do Senac enfatizou a iniciativa da administração municipal em disponibilizar diversos prédios da cidade, para ser escolhido o que melhor comporta uma unidade da instituição.

“A visita que fizemos foi basicamente para ver se adquirimos um equipamento, através de doação por parte da Prefeitura de Itabaianinha, para instalarmos uma unidade do Senac no município. Como isso fomentamos o programa ‘Vai Turismo’, que aqui em Sergipe visa consolidar duas rotas turísticas, uma delas é a de compras, envolvendo Itabaianinha e Tobias Barreto. Com uma unidade do Senac na cidade, vamos preparar a população para atender os turistas, dando condições de ter um emprego e renda melhores”, destacou Marcos Sales.

Marcos Andrade ficou bastante satisfeito com o convite e a visão empreendedora do prefeito Danilo Carvalho.

“A nossa equipe foi muito bem recebida pelo prefeito Danilo e o secretário Jairo, que nos mostraram diversos prédios para escolhermos o que mais se adapta para a instalação de um Senac em Itabaianinha. Nós temos um projeto de interiorização das unidades do Senac, com o objetivo de fazermos o que for possível para qualificar a mão de obra em todo o Estado. E em Itabaianinha pode ser um pólo que atenda também os municípios vizinhos”, ressaltou o presidente da Fecomércio.

Senac/SE