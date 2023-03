Curso Power BI ofertado pelo Senac prepara alunos para a organizar planilhas e dados com eficiência

Facilitar o trabalho que desenvolvido no Projetar.SE, do Instituto Banese em parceria com o Governo do Estado, foi o que levou Ricardo Aragão de Melo e Weslley Silva Ferreira a se inscreverem o curso Power BI Básico, no Senac. Trata-se de uma ferramenta de análise de dados e visualização de informações que tem se tornado cada vez mais importante nas organizações. A capacitação de 40 horas/aula foi ministrada para oito alunos, pela instrutora Mércia Maria Silva Menezes Cândido.

“O programa Power BI tem sido muito utilizado por empresas e por pessoas, por facilitar a organização de dados coletados. O Power BI tem uma capacidade de integrar dados de diversas fontes e transformá-los em gráficos e tabelas interativas, oferecendo a quem o utiliza, a oportunidade de tomar decisões mais bem informadas e orientadas por dados. O programa permite uma análise completa, aproveitando várias planilhas. Com ele, se tem uma ampla visualização de todo o trabalho “, explica a instrutora.

O trabalho de Ricardo Melo e Weslley Ferreira consiste no levantamento de dados sobre os municípios sergipanos.

“Como trabalhamos com painéis de dados, a ideia de fazer o curso básico de Power BI foi justamente para aprimorar o conhecimento sobre a ferramenta. Desde que começamos o curso já passamos a utilizar o programa, que agregou conhecimento e organização ao nosso trabalho”, disse Ricardo Melo, complementando que pretende fazer o Power BI avançado.

“Apesar de ser um curso básico, o Power BI tem recursos que facilitam bastante o nosso trabalho. Já utilizava o programa há algum tempo, mas com o curso, aprimorei meu conhecimento sobre as ferramentas que ele possui e como utilizá-lo plenamente”, ressaltou Weslley Silva Ferreira.

Oferta de cursos Power BI

O Senac Sergipe reconhece a importância do Power BI para as organizações e oferece cursos com instrutores capacitados para atender às necessidades dos profissionais que procuram utilizar essa ferramenta. De acordo com o líder do eixo de informática do Senac/SE, Cláudio dos Santos, os cursos abrangem desde conceitos básicos até tópicos avançados, permitindo que os alunos aprendam a utilizar o programa de forma eficiente e eficaz.

“Os instrutores têm experiência prática em análise de dados e visualização de informações, o que lhes permite oferecer um ensino prático e relevante para os alunos. Eles utilizam exemplos reais de negócios e dados, permitindo que os alunos aprendam a aplicar as técnicas do Power BI em situações reais”, destacou Cláudio dos Santos.

O líder do eixo de informática frisou ainda que o Power BI é uma ferramenta poderosa que oferece às organizações a capacidade de transformar seus dados em informações acionáveis e orientadas por dados.

“Com sua facilidade de uso, escalabilidade e personalização, esse programa pode ajudar as empresas a tomar decisões mais bem informadas e melhorar sua posição competitiva em seu setor de atuação”.

Senac/SE