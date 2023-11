Senac Sergipe estuda a adoção de gerenciamento eletrônico de documentos

O diretor Administrativo Financeiro do Senac Sergipe, André Gusmão, acompanhado do gerente do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTIC), Antônio Porto, assistiu à apresentação do sistema que propõe reduzir o uso de papel dentro da instituição. O projeto visa reduzir em cerca de 90% os processos físicos, sejam documentos internos, trâmites e pareceres.

Conforme explica André Gusmão, o gerenciador eletrônico de documentos, prevê ainda toda a segurança eletrônica no trâmite, criação e armazenamento dos documentos.

“Um dos projetos pedidos pelo Diretor Regional Marcos Sales para o Senac Sergipe começa a ganhar forma, inclusive em consonância com Projeto Ecos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS’s. Criar, tramitar e armazenar os documentos de toda a instituição de forma 100% digital, é um sonho que agora passa a ser uma realidade no Senac”.

De acordo com o gerente do NTIC, além da tramitação de documentos internos, o sistema atenderá o público externo.

“Qualquer cidadão que quiser dar entrada em alguma solicitação externa, poderá fazer por meio eletrônico, sem necessidade de documento físico. Internamente, teremos como acompanhar todo o processo, quem visualizou, onde parou, quem assinou, o que está faltando para ser concluído, pois é uma plataforma completamente integrada. Isso dará mais clareza e segurança para o Senac, com mais eficiência no trabalho, além de gerar uma economia muito grande no uso de papel”, destacou Antônio Porto.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac| SE