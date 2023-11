Cacique Chá lança cardápio exclusivo para o Natal Iluminado

Após meses de planejamento e experimentação, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá lança na quinta-feira, 16, cardápio exclusivo para o período do Natal Iluminado. Pratos deliciosos, que certamente agradarão a todos os paladares, serão servidos, exclusivamente, às quintas, sextas e sábados, quando o espaço estará em funcionamento no período da noite, de 18h às 21h, exceto nos feridos.

Um cardápio diversificado estará à disposição até o dia 06 de janeiro de 2024, acompanhando o Natal Iluminado que ocupa as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no centro histórico de Aracaju (SE).

O Centro de Gastronomia e Turismo do Senac/SE, juntamente com a equipe do Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá, definiu pratos que combinam ingredientes frescos e de alta qualidade, com técnicas culinárias modernas e criativas. O resultado é um cardápio com opções para todos os gostos e preferências alimentares.

A cada semana novos sabores

Com pratos elaborados com atenção aos detalhes e ao equilíbrio de sabores, a Semana 1, de 16 a 18 de novembro, será de “Massas e Risotos”, com risoto dobrado e festival de massas. De 23 a 25 (Semana 2), será a vez do “Cardápio do Café Cacique Chá”, com cafés e drinks, chás gelados, cuscuz recheado, croque monsieur, massas e risotos, além de outras opções à la carte.

A Semana 3, de 30 de novembro a 02 de dezembro, o cardápio apresenta o “Menu Executivo”, com picanha fatiada com fonduta de queijo, carne do sol cremosa, pescada confitada com arroz de castanha, salmão crocante com arroz cremoso. Para Semana 4, de 07 a 09 de dezembro, “Noite do Fondue”, com Fondue Salgado e calda de chocolate.

Seguindo a experiência gastronômica saborosa e saudável, na Semana 5, de 14 a 16 de dezembro, serão servidos entrada natalina, filé de frango ao molho de laranja e pernil ao molho de cerveja e como acompanhamentos arroz a grega e farofa festiva. A Semana 6, de 21 a 23, no clima de ceia natalina: Salpição de frango (entrada), Bacalhau gratinado natalino (prato intermediário) e Peru fatiado ao molho de laranja (prato principal) e ainda porções de Arroz à Grega e Farofa Festiva.

A Semana 7, de 23 a 25 de dezembro, o “Cardápio do Café Cacique Chá”, com cafés e drinks, chás gelados, cuscuz recheado, croque monsieur, massas e risotos, entre outros pratos. E encerrando, a Semana 8, de 04 a 06 de janeiro de 2024, traz de volta o Festival de Massas, com espaguete com cubos de salmão, fusili de frango e penne à bolonhesa.

O Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá está localizado na Praça Olímpio Campos, 11, no Centro de Aracaju. O telefone de contato é 79 99815-4221.

Natal Iluminado

O Natal Iluminado é promovido pelo Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, o Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju, com o patrocínio da Construtora Celi, Energisa e Maratá.

As praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no centro histórico de Aracaju (SE) ganharam ainda mais vida com a beleza das cores e do brilho natalino. A decoração do Natal Iluminado 2023-2024, com 12 milhões de pontos de luz, traz a novidade da árvore de natal de 38 metros de altura, que será interativa e permitirá que as pessoas acessem sua parte interna através de um túnel de luzes.

A ambientação conta ainda com novas peças decorativas, como anjos, estrelas, bolas e sinos, criando um ambiente mágico para as famílias de Aracaju. O evento também contará com apresentações culturais, como orquestras, corais e artistas sergipanos, que irão animar as noites de novembro e dezembro. O acesso é gratuito.

Acesse o cardápio

https://www.se.senac.br/cardapionataliluminado

Senac | SE