Conselho de Psicologia lança serviços online para profissionais da área

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe começa 2023 com uma novidade. Com o objetivo de melhorar o atendimento e dar celeridade às solicitações das (os) profissionais da psicologia no Estado, o CRP19 passa a disponibilizar gratuitamente alguns serviços online.

“O novo serviço foi um compromisso assumido por esta gestão. Chega com o intuito de garantir atendimento rápido para a categoria”, destaca o Conselheiro Presidente do CRP19, Adriano Barros.

O serviço online atenderá demandas de usuários públicos na área pública, com serviços de Validação de Certidões de Regularidade de Inscritos e Consulta de Inscritas (os).

Para registrados no CRP19 – Profissionais e as Pessoas Jurídicas – estão disponíveis os serviços de Emissão de Certidões de Regularidade de Inscritos; Emissão de Boletos Bancários de anuidade corrente; Atualização cadastral e Emissão de boletos de débitos anteriores.

É possível ainda acessar o cadastro com as informações vinculadas a cada registro, através da geração prévia de senha, inclusive com possibilidade de alterar endereço residencial, profissional e telefones, consulta de débitos em abertos vencidos e a vencer, de anos anteriores e ano corrente.



Link para Serviços Online: https://cfp.brctotal.com/crp19//pgs/servicosonline.aspx

Em caso de dúvida, sobre Dados Cadastrais – entrar em contato com o Setor de Atendimento – atendimento@crp19.org.br.

Já para tratar sobre Emissão de Certidões e Boletos Bancários, o contato deve ser feito com o Setor Financeiro – financeiro@crp19.org.br .

Ascom | CRP19