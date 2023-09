Tobias Barreto e o Efeito El Niño: Mês de agosto choveu apenas 48,8 mm no município, 43% abaixo da média

Choveu apenas 48,8 mm no município em 15 dias. O oitavo mês do ano registrou altas temperaturas chegando a marcar 34.2 ºC Máxima e 16.7 ºC Mínima por conta do fenômeno el ñino, que continuará elevando as temperaturas, com pouca probabilidade de chuva para os próximos meses.

Os dados são da estação meteorológica do Jornalista Eduardo Gois, instalada no centro da cidade, que faz o monitoramento do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, este trabalho objetiva verificar as tendências de índices de detecção de mudanças climáticas, o equipamento é capaz de medir e registrar parâmetros meteorológicos e climáticos através de vários sensores de recolhimento de dados para o monitoramento ambiental. Entre os parâmetros que podem ser medidos estão: temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, umidade e temperatura do solo, precipitação (chuva), umidade da folha e radiação solar global.

Para registrar variáveis meteorológicas há uma integração de sensores nas estações meteorológicas que fazem a coleta de dados com transmissão automática. Esta transmissão meteorológica automática pode ser feita por telemetria celular, satélite, wifi ou cabo de ethernet.

Por Eduardo Góis